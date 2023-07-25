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В Ростове возле музыкального театра провалилась тротуарная плитка

В Ростове возле музыкального театра провалилась тротуарная плитка
В Ростове рядом с музыкальным театром провалилась тротуарная плитка. Об этом сообщил портал Donday.ru 25 июля.

Провал образовался прямо посреди тротуара на улице Социалистической. На снимках видно, что дыра достигает около полуметра в глубину. Вероятно, покрытие со временем пришло в негодность и провалилось.

Не исключено, что плитка в следующий раз может обвалиться под ногами пешеходов. Рабочие оградили аварийный участок деревянным заборчиком, однако это может помочь ненадолго. С наступлением темноты проходящие мимо люди не заметят провал и угодят в ловушку. Тогда ростовчане рискуют пораниться или получить более серьезные травмы.

Как скоро дыру отремонтируют, не сообщается. Местным жителям следует быть внимательнее и обходить участок, чтобы избежать ЧП.
Фото: DonDay
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