В Ростове возле музыкального театра провалилась тротуарная плитка

Фото: DonDay

В Ростове рядом с музыкальным театром провалилась тротуарная плитка. Об этом сообщил портал Donday.ru 25 июля.Провал образовался прямо посреди тротуара на улице Социалистической. На снимках видно, что дыра достигает около полуметра в глубину. Вероятно, покрытие со временем пришло в негодность и провалилось.Не исключено, что плитка в следующий раз может обвалиться под ногами пешеходов. Рабочие оградили аварийный участок деревянным заборчиком, однако это может помочь ненадолго. С наступлением темноты проходящие мимо люди не заметят провал и угодят в ловушку. Тогда ростовчане рискуют пораниться или получить более серьезные травмы.Как скоро дыру отремонтируют, не сообщается. Местным жителям следует быть внимательнее и обходить участок, чтобы избежать ЧП.