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В Ростове возбудили уголовное дело после падения второклассника в открытый люк

В Ростове возбудили уголовное дело после падения второклассника в открытый люк
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после падения школьника в открытый люк. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Происшествие случилось на улице Нижегородской в Нахичиване. Во время прогулки 8-летний мальчик не заметил под ногами коммунальный колодец. Из-за того, что там не было крышки, ребенок упал вниз. На помощь к несчастному поторопились очевидцы.

Второклассника удалось поднять на поверхность. После случившегося школьника положили в детскую областную больницу. Пациент находится в удовлетворительном состоянии.
Фото для иллюстрации: Благоустройство города
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