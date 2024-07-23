Уголовное дело возбудили после перестрелки на рынке «Классик» в Ростове

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В Ростове после перестрелки на рынке «Классик» возбудили уголовное дело. Инцидент произошёл 22 июля, когда во время попытки задержания двух мужчин произошла перестрелка.По предварительным данным, на улице Туполева двое мужчин пытались скрыться от полицейских. У них было оружие. В какой-то момент они открыли огонь, и полицейские ответили им тем же. В результате перестрелки один из мужчин, 50-летний, получил ранение и скончался на месте. Второму злоумышленнику удалось скрыться. Мужчины были ранее судимы.По информации СУ СКР по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».