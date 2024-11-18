В Ростове возбудили уголовное дело на пациента, избившего врача

Фото: ростов.ру

В Ростове возбуждено уголовное дело после нападения пациента на врача. Инцидент случился 13 ноября в больнице на улице Бодрой.В этот день пациента доставили в медицинское учреждение в состоянии опьянения. После проведения необходимых процедур разместили в палате, куда позже пришла врач для проведения осмотра. По каким-то причинам пациент напал на женщину-врача.Мужчина оторвал металлический поручень от кровати и нанес им врачу не менее 15 ударов. Также он нанес резаные раны в области шеи осколком стекла. Прибывшие сотрудники службы безопасности смогли обезвредить обвиняемого. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь. У нее были диагностированы множественные травмы головы и тела, а также резаные раны.- По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщили в СУ СК по Ростовской области.