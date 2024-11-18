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В Ростове возбудили уголовное дело на пациента, избившего врача

В Ростове возбудили уголовное дело на пациента, избившего врача
В Ростове возбуждено уголовное дело после нападения пациента на врача. Инцидент случился 13 ноября в больнице на улице Бодрой.

В этот день пациента доставили в медицинское учреждение в состоянии опьянения. После проведения необходимых процедур разместили в палате, куда позже пришла врач для проведения осмотра. По каким-то причинам пациент напал на женщину-врача.

Мужчина оторвал металлический поручень от кровати и нанес им врачу не менее 15 ударов. Также он нанес резаные раны в области шеи осколком стекла. Прибывшие сотрудники службы безопасности смогли обезвредить обвиняемого. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь. У нее были диагностированы множественные травмы головы и тела, а также резаные раны. 

- По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: ростов.ру
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