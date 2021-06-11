В Новочеркасске на парня, избившего пациента БСМП, завели уголовное дело
В Новочеркасске завели уголовное дело на парня, жестоко избившего 57-летнего пациента БСМП. Происшествие случилось в ночь на 13 июня.
В тот вечер 27-летнего парня доставили в больницу с ранением от пневматического пистолета. Когда хирурги оказали ему необходимую медпомощь, он выскочил коридор. В это время врачи везли 57-летнего пациента из хирургического отделения в реанимацию. Молодой человек решил, что это он стрелял в него, и набросился на мужчину. Раненый воткнул ему в грудь ручку, свернул шею и стал избивать ногами. Врачи не смогли ему помешать и вызвали охрану. Когда молодого человека все-таки оттащили, пациент уже скончался от полученных травм.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в отношении парня завели уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.