Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новочеркасске на парня, избившего пациента БСМП, завели уголовное дело

В Новочеркасске на парня, избившего пациента БСМП, завели уголовное дело
В Новочеркасске завели уголовное дело на парня, жестоко избившего 57-летнего пациента БСМП. Происшествие случилось в ночь на 13 июня.

В тот вечер 27-летнего парня доставили в больницу с ранением от пневматического пистолета. Когда хирурги оказали ему необходимую медпомощь, он выскочил коридор. В это время врачи везли 57-летнего пациента из хирургического отделения в реанимацию. Молодой человек решил, что это он стрелял в него, и набросился на мужчину. Раненый воткнул ему в грудь ручку, свернул шею и стал избивать ногами. Врачи не смогли ему помешать и вызвали охрану. Когда молодого человека все-таки оттащили, пациент уже скончался от полученных травм.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в отношении парня завели уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.