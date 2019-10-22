В Ростове возбудили дело в отношении замначальника ж/д станции



В Ростове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника РЖД. Он подозревается в получении взятки. Об этом стало известно 24 октября.



Мужчина работал в Таганроге и занимал должность замначальника железнодорожной станции Марцево. По версии следствия, он договорился с гендиректором ООО «Мир» о том, что тот сможет быстро и беспрепятственно грузить уголь-антрацит в вагоны. Также сотрудник РЖД обещал ему общее покровительство. За свои услуги он попросил 3 000 рублей за каждый отправленный вагон. Таким образом, в период с мая 2018-го по май 2019-го он получил более 400 000 рублей.



- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки», - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Все обстоятельства преступления устанавливаются.



Расследование уголовного дела продолжается.