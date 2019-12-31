В деле о коррупции сотрудника РЖД в Ростове появился новый эпизод



В уголовном деле заместителя начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции Марцево Ростовского центра – филиала ОАО «РЖД» всплыл ещё один эпизод.



По версии следствия, сотрудник РЖД вступил в сговор с группой компаний «Пудофф». За приём на станцию Марцево непромытых вагонов ООО «Хлебзернопродукт», входящего в состав ГК «Пудофф», он получал пять тысяч рублей за каждый.

- Сотрудник РЖД обязался не выявлять в вагонах после выгрузки грузов, перевозившихся в таре или упаковке, остатков груза в виде россыпи, розлива, запаха и т. д., - пояснила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. – Это позволяло не промывать вагоны и, соответственно, не платить в соответствии с договором на оказание услуг по промывке 10 500 рублей за один вагон. Таким образом, с октября 2018-го по июнь 2019 года подозреваемый лично получил от представителя фирмы 90 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фигурант находится под домашним арестом.



Напомним, в октябре в отношении сотрудника РЖД было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Он договорился с гендиректором ООО «Мир» о быстрой и беспрепятственной погрузке угля-антрацита в вагоны, а также об общем покровительстве. За свои услуги мужчина получал 3 000 рублей за каждый отправленный вагон. Таким образом, в период с мая 2018-го по май 2019-го он получил более 400 000 рублей.