В Ростове в отношении замначальника ж/д станции возбуждено уголовное дело за взятку



Фото: Volgasib.ru

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника по грузовой и коммерческой работе железнодорожной станции Марцево. Сотрудник РЖД подозревается в получении взятки в значительном размере.



По версии следствия, с августа по ноябрь 2018 года обвиняемый получил 43 200 рублей от гендиректора коммерческой фирмы. В свою очередь сотрудник РЖД должен был организовать подачу и ускоренную уборку 24 вагонов компании на элеватор.

- Также замначальника станции обещал организовать приоритетное отправление поездов, вагонов, контроль, формирование на станции Марцево Северо-Кавказской железной дороги составов поездов и грузовых вагонов и общее покровительство, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.



По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски. Следственные действия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды преступления, а также иные лица, причастные к его совершению.



Рассматривается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.