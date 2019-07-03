Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове в отношении замначальника ж/д станции возбуждено уголовное дело за взятку

В Ростове в отношении замначальника ж/д станции возбуждено уголовное дело за взятку
Фото: Volgasib.ru
Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника по грузовой и коммерческой работе железнодорожной станции Марцево. Сотрудник РЖД подозревается в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2018 года обвиняемый получил 43 200 рублей от гендиректора коммерческой фирмы. В свою очередь сотрудник РЖД должен был организовать подачу и ускоренную уборку 24 вагонов компании на элеватор.
- Также замначальника станции обещал организовать приоритетное отправление поездов, вагонов, контроль, формирование на станции Марцево Северо-Кавказской железной дороги составов поездов и грузовых вагонов и общее покровительство, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.

По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски. Следственные действия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды преступления, а также иные лица, причастные к его совершению.

Рассматривается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.