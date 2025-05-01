В Ростове восстановить подачу горячей воды должны к 3 мая

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В Ростове-на-Дону должны восстановить подачу горячей воды к 3 мая. Об этом рассказали в городской администрации.Напомним, ранее при гидравлических испытаниях специалисты Ростовских тепловых сетей выявили дефекты. Всего без горячей воды остались 689 многоэтажек. Устранить проблему обещали к концу дня 30 апреля. Однако позднее сроки восстановления перенесли.Утром 1 мая стало известно, что вернуть горячую воду в дома должны до конца дня. Позже власти объяснили, что вода появится только в 30 домах. Еще 20 должны подключить к водоснабжению 2 мая. Остальные – к 3 мая.