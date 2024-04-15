На Западном в Ростове десятки жителей остались без горячей воды

Фото: Rostov.ru.

В Ростове из-за коммунальной аварии десятки человек сидят без горячей воды. Восстановить коммуникацию обещают не раньше конца дня 16 апреля.Речь идет о домах № 129, 133, 135 и 135А — этажностью от пяти до девяти этажей. Причиной массового отключения стали несколько дефектов на трубопроводе по улице 2-й Краснодарской. Участок, на котором случился прорыв, бесхозный. Поэтому для ремонта потребовался запрос городского департамента ЖКХ.Когда рабочие приехали на место, оказалось, что нужно устранить дефекты и на соседних коммуникациях. По информации ООО «Ростовские тепловые сети», восстановить подачу горячей воды должны до конца дня 16 апреля.