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Холодное водоснабжение восстановили в центре Ростова

Холодное водоснабжение восстановили в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону восстановили подачу холодной воды. Работы по устранению коммунальной аварии длились более 12 часов.

- «Ростовводоканал» завершил работы по устранению аварийной ситуации на водопроводной сети на улице Пушкинской, - сообщил на своей странице в «Инстаграме» отдел ЖКХ.

В ближайшее время у жителей донской столицы снова появится холодная вода.

Как сообщал Rostov.ru, коммунальная авария случилась рано утром 10 февраля. Без воды остались тысячи ростовчан в границах: проспект Театральный - улицы Пушкинская - Сиверса - Береговая.

Изначально ее обещали устранить до 18 часов, но работы затянулись почти до полуночи. Причиной стали глубина инженерных коммуникаций и плотная городская застройка.

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