Холодное водоснабжение восстановили в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону восстановили подачу холодной воды. Работы по устранению коммунальной аварии длились более 12 часов.
- «Ростовводоканал» завершил работы по устранению аварийной ситуации на водопроводной сети на улице Пушкинской, - сообщил на своей странице в «Инстаграме» отдел ЖКХ.
В ближайшее время у жителей донской столицы снова появится холодная вода.
Как сообщал Rostov.ru, коммунальная авария случилась рано утром 10 февраля. Без воды остались тысячи ростовчан в границах: проспект Театральный - улицы Пушкинская - Сиверса - Береговая.
Изначально ее обещали устранить до 18 часов, но работы затянулись почти до полуночи. Причиной стали глубина инженерных коммуникаций и плотная городская застройка.