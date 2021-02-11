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В Ростове из-за коммунальной аварии тысячи жителей остались без воды

В Ростове из-за коммунальной аварии тысячи жителей остались без воды
Тысячи жителей Первомайского района Ростова остались без воды из-за коммунальной аварии. Поломка на водопроводе случилась на улице Стальского в ночь на 13 февраля.

Холодное водоснабжение приостановлена в границах следующих участков: улицы Просвещения – улицы Селиванова – улицы Металлургической – проспекта Шолохова. Подача воды с пониженным давлением осуществляется в поселке Нахичевань, микрорайоне Берберовка и 1-м поселке Орджоникидзе.

Включить воду обещаются 13 февраля около 6.00.

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