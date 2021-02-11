В Ростове из-за коммунальной аварии тысячи жителей остались без воды
Тысячи жителей Первомайского района Ростова остались без воды из-за коммунальной аварии. Поломка на водопроводе случилась на улице Стальского в ночь на 13 февраля.
Холодное водоснабжение приостановлена в границах следующих участков: улицы Просвещения – улицы Селиванова – улицы Металлургической – проспекта Шолохова. Подача воды с пониженным давлением осуществляется в поселке Нахичевань, микрорайоне Берберовка и 1-м поселке Орджоникидзе.
Включить воду обещаются 13 февраля около 6.00.