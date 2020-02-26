В Ростове военнослужащего осудили за сбыт наркотиков на 11 лет





В Ростове гарнизонный военный суд вынес решение в отношении военнослужащего, обвиняемого в сбыте наркотиков через интернет.



По данным следствия, в сентябре 2019 года Станислав Парфиненко купил через Сеть у неизвестного лица наркотик для последующей перепродажи. От продавца он получил описание наркотического средства, координаты и фотографию места хранения.



Эти сведения он сообщил покупателю, который действовал под контролем сотрудников правоохранительных органов. В тот же день наркотик массой 2,62 грамма обнаружили и изъяли.

- Приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда Парфиненко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

