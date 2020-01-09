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В Ростове водителей предупредили об ухудшении погоды

В Ростове водителей предупредили об ухудшении погоды
В Ростове-на-Дону водителей предупредили об ухудшении погоды. Из-за осадков ситуация на дорогах может осложниться, сообщает управление ГО и ЧС.

По информации ведомства, ночью и днем 12 января местамии в городе ожидаются дождь, мокрый снег и туман. В связи с этим ростовчан просят проявлять осторожность за рулем автомобилей.

– Просим водителей соблюдать скоростной режим, а также использовать противотуманные фары, – рассказали в управлении ГО и ЧС.

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