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Ростовских автовладельцев предупредили об ухудшении погоды

Ростовских автовладельцев предупредили об ухудшении погоды
Автовладельцев Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни в регионе ожидаются туман, дожди и перепады температуры. В связи с этим водителей просят быть крайне внимательными на дорогах.

Из-за тумана ожидается плохая видимость, так что владельцам машин рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, а также избегать крутых манёвров и резкого торможения. Это может создать аварийную ситуацию. В условиях тумана расстояние между объектами визуально уменьшается, так что ни в коем случае нельзя отвлекаться от дороги. Нужно всегда тормозить перед пешеходными переходами и использовать ближний свет фар, а также противотуманные огни.

Пешеходам нужно быть не менее осторожными — любое нарушение правил движения может повлечь непоправимые последствия. Сотрудники ГИБДД рекомендуют надевать светоотражающие элементы на одежду и сумки.

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