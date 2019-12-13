Ростовских автовладельцев предупредили об ухудшении погоды



Автовладельцев Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни в регионе ожидаются туман, дожди и перепады температуры. В связи с этим водителей просят быть крайне внимательными на дорогах.



Из-за тумана ожидается плохая видимость, так что владельцам машин рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, а также избегать крутых манёвров и резкого торможения. Это может создать аварийную ситуацию. В условиях тумана расстояние между объектами визуально уменьшается, так что ни в коем случае нельзя отвлекаться от дороги. Нужно всегда тормозить перед пешеходными переходами и использовать ближний свет фар, а также противотуманные огни.



Пешеходам нужно быть не менее осторожными — любое нарушение правил движения может повлечь непоправимые последствия. Сотрудники ГИБДД рекомендуют надевать светоотражающие элементы на одежду и сумки.