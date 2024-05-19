Из-за матча «Ростов» – «Балтика» изменится расписание автобуса 19 мая

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В Ростове 19 мая в период между матчами с "Балтикой" расписание общественного транспорта изменится. Информация размещена на сайте городской администрации.Футбольный мачт ФК «Ростов» с калининградским клубом назначен на 16:30. Дополнительный график автобуса маршрута № 39 был организован для удобства болельщиков. Общественный транспорт будет следовать по укороченной схеме – до остановки «Аллея "Ростов Арена"» на Восточном шоссе с 14:30 до 20:00.Кроме того, продлят схему движения семи автобусов: №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. Городской транспорт будет ходить до ТРК «Мегамаг».Кроме того, рядом со стадионом находится остановочный пункт «Аллея "Ростов Арена"», через который проходят автобусы №№ 8, 49, 65а. До остановки «Гребной канал» ходит маршрут № 75.