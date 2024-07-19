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Из-за матча ФК «Ростов» — «ЦСКА» 20 июля изменятся график движения транспорта

Из-за матча ФК «Ростов» — «ЦСКА» 20 июля изменятся график движения транспорта
В Ростове 20 июля изменится схема движения транспорта в сторону стадиона «Ростов Арена». Об этом сообщили в департаменте дорог 19 июля.

Матч начнется 19 июля в 20:00 на стадионе «Ростов Арена». На поле выйдут ФК «Ростов» и «ЦСКА».

Чтобы болельщики могли добраться на стадион, департамент дорог изменил схему движения некоторых маршрутов. Автобусы с 19:00 до 23:00 будут ехать по следующим маршрутам:

- автобус № 39 проедет по укороченной схеме до остановки «Аллея Ростов-Арена» по Восточному шоссе;

- маршруты №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 проедут до ТРК «МЕГАМАГ», сделав остановку на «Аллее Ростов-Арена».

Изменения помогут дончанам доехать до стадиона и вернуться обратно.
Фото: ростов.ру
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