Из-за матча ФК «Ростов» — «ЦСКА» 20 июля изменятся график движения транспорта

Фото: ростов.ру

В Ростове 20 июля изменится схема движения транспорта в сторону стадиона «Ростов Арена». Об этом сообщили в департаменте дорог 19 июля.Матч начнется 19 июля в 20:00 на стадионе «Ростов Арена». На поле выйдут ФК «Ростов» и «ЦСКА».Чтобы болельщики могли добраться на стадион, департамент дорог изменил схему движения некоторых маршрутов. Автобусы с 19:00 до 23:00 будут ехать по следующим маршрутам:- автобус № 39 проедет по укороченной схеме до остановки «Аллея Ростов-Арена» по Восточному шоссе;- маршруты №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 проедут до ТРК «МЕГАМАГ», сделав остановку на «Аллее Ростов-Арена».Изменения помогут дончанам доехать до стадиона и вернуться обратно.