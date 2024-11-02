В Ростове ветер повалил рекламную конструкцию на улице Красноармейской

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил рекламную конструкцию на улице Красноармейской. Происшествие случилось 2 ноября. Информацию об этом сообщили горожане в соцсетях.Конструкция держалась на четырёх бетонных шайбах, но сильные порывы ветра повалили рекламный щит на землю.В течение суток в Ростове-на-Дону сильный ветер валил деревья и различные конструкции. Деревья упали на улицах Текучева, Суворова, Русской и Плужной. А в районе Сельмаша ветром сорвало крышу торгового центра.