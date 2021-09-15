В Ростове установили памятный камень микробиологу Зинаиде Ермольевой

В Ростове-на-Дону установили памятный камень известному микробиологу и эпидемиологу, создательнице антибиотиков в СССР Зинаиде Ермольевой. Торжественная церемония состоялась 15 сентября - в профессиональный праздник санитарных врачей. В мероприятии участвовали помощник президента РФ Владимир Мединский, главный санврач РФ Анна Попова и губернатор Ростовской области Василий Голубев.Камень заложили на центральной аллее перед входом в Ростовский медуниверситет, который в свое время окончила Зинаида Ермольева. Через год на этом месте установят памятник великому ученому.Владимир Мединский рассказал, что на создание памятника объявлен конкурс. К работе пригласили всех скульпторов страны.- Нам очень важно, чтобы памятник Зинаиде Ермольевой был особенным. Таким, какой была эта уникальная женщина-ученый, спасшая своими медицинскими изобретениями миллионы жизней, - подчеркнул помощник президента РФ.Руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова отметила, что место для установки памятника доктору выбрано очень удачно - прямо у донского медицинского вуза.- Это важный воспитательный момент для студентов, которые будут видеть, что великие и достойные дела не забываются, - добавила Анна Попова.Главный санврач России отметила, что у молодых людей, окончивших медуниверситет, есть возможность достигать высот в науке, в том числе и такого мирового уровня, какого достигла Зинаида Ермольева. Напоминание в виде памятника известной женщине-ученой станет дополнительной мотивацией новому поколению.Глава донского региона Василий Голубев подчеркнул, что это будет первый и единственный в стране памятник доктору, спасшему миллионы жизней.- Жители Донского края с особым уважением и почтением относятся к заслуженным людям, судьбы которых связаны с нашей областью. Вклад Зинаиды Виссарионовны в развитие отечественной микробиологии и эпидемиологии бесценен, ее открытия стали новой эрой в здравоохранении, - убежден Василий Голубев.Зинаида Ермольева окончила с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске. Затем поступила на медицинский факультет ростовского вуза. Окончив университет, рискуя жизнью, она сделала открытие, позволившее побороть холеру.Во времена ВОВ женщина-ученый изобрела советскую версию пенициллина. Именно под ее руководством разработали левомицетин, интерферон, стрептомицин и другие.В этот же день, 15 сентября, заложили еще один памятный камень - советским летчикам Борису Капустину и Юрию Янову. На церемонии также присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский и губернатор Ростовской области Василий Голубев.Глава региона отметил, насколько важно сохранять память о героическом поступке летчиков, отдавших жизни за сотни и тысячи людей.- Теперь на карте Ростова-на-Дону появится еще одно место, где люди смогут преклонить головы и сказать спасибо за спасенные жизни, - сказал губернатор.Капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов служили в авиационном полку группы советских войск в Германии. 6 апреля 1966 года они совершали плановый полет на реактивном самолете. В какой-то момент у воздушного судна отказали оба двигателя. В это время аэротранспорт находился рядом с жилым кварталом Западного Берлина. Чтобы предотвратить катастрофу, летчики направили самолет в озеро Штессензее и погибли. За подвиг, спасший жизни многим мирным жителям, летчики посмертно удостоены орденов Красного Знамени.