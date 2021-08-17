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В Ростове в Темернике нашли еще несколько мертвых уток

В Ростове в Темернике нашли еще несколько мертвых уток

В Ростове в Темернике нашли еще несколько мертвых уток. Об этом заявили специалисты Министерства природы Ростовской области 18 августа.

Впервые погибших уток в донской столице обнаружили почти неделю назад. Тогда местные жители возмутились ситуацией и подняли вопрос на общественное обсуждение. Люди выстраивали различные теории: от экологической катастрофы до намеренного отравления.

Исследователи Минприроды решили разобраться в ситуации. Специалисты приехали на место и собрали биоматериалы найденных трупов. Через несколько дней вблизи реки Темерник нашли еще четыре утки без признаков жизни.

Предварительное исследование показало, что в трупах нет следов яда. То есть уток не отравили. Также специалисты точно знают, что птицы не болели птичьим гриппом, а значит, эпидемии среди животных нет.

Однако причина массовой гибели остается неизвестной. Всего сотрудники Минприроды нашли уже семь трупов.

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