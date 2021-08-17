В Ростове в Темернике нашли еще несколько мертвых уток
В Ростове в Темернике нашли еще несколько мертвых уток. Об этом заявили специалисты Министерства природы Ростовской области 18 августа.
Впервые погибших уток в донской столице обнаружили почти неделю назад. Тогда местные жители возмутились ситуацией и подняли вопрос на общественное обсуждение. Люди выстраивали различные теории: от экологической катастрофы до намеренного отравления.
Исследователи Минприроды решили разобраться в ситуации. Специалисты приехали на место и собрали биоматериалы найденных трупов. Через несколько дней вблизи реки Темерник нашли еще четыре утки без признаков жизни.
Предварительное исследование показало, что в трупах нет следов яда. То есть уток не отравили. Также специалисты точно знают, что птицы не болели птичьим гриппом, а значит, эпидемии среди животных нет.
Однако причина массовой гибели остается неизвестной. Всего сотрудники Минприроды нашли уже семь трупов.