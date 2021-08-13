По факту массовой гибели уток в Ростове министерство природы начало проверку

Министерство природы начало проверку по факту массовой гибели уток-крякв в Ростове на реке Темерник. Об этом стало известно 16 августа.За два дня до этого местные жители обнаружили несколько трупов птиц. Очевидцы разместили фото мертвых уток в социальных сетях с призывом разобраться в ситуации. В комментариях начали строить различные теории. Кто-то заявил, что виной всему стали выбросы в реку. Другие предполагали, что в этом замешаны злоумышленники, отравившие птиц ядом.Эксперты незамедлительно выехали на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Уже около реки специалисты также обнаружили несколько трупов. Собрав биоматериалы, сотрудники министерства отвезли их на исследование.Пока причина массовой гибели уток неясна. Однако уже сейчас можно сказать, что это не эпидемия птичьего гриппа.