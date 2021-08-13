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Массовая гибель уток произошла в Ростове в Темернике

Массовая гибель уток произошла в Ростове в Темернике
В донской столице зафиксировали массовую гибель уток. Из трупы горожане обнаружили днем 14 августа в реке Темерник.

Пока не понятно, из-за чего пала птица. Не исключено, что животные могли заболеть, отравиться чем-то, или кто-то сознательно подсыпал им ядовитые вещества. Есть вероятность того, что неизвестный протравливал водоросли, которыми заросли берега, и от этого произошел падеж уток.

Из-за чего погибли животные, будут разбираться специалисты.

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