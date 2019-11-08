В Ростове из-за матча чемпионата Европы по футболу ограничат движение транспорта



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Ограничение движения транспорта введут в Ростове в пятницу, 15 ноября. Запрет будет действовать в районе «Ростов Арены». В этот день на стадионе пройдёт отборочный турнир чемпионата Европы среди молодёжи. На поле встретятся молодёжные сборные команды России и Латвии.



Так, с 15:00 до 21:30 закроют проезд на съезде с Южного подъезда к городу (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной (съезд к улице Пойменной, 1).



С 19:30 до 21:30 ограничат движение по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.



С 13:30 до 21:30 закроют движение по автомобильным дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов Арена».



Кроме того, в субботу, 16 ноября, с 7:00 до 14:00 ограничат движение транспорта в центре города. Для автомобилей закроют участок от улицы Красноармейской до Малюгиной на проспекте Кировском. Здесь пройдёт сезонная сельскохозяйственная ярмарка.