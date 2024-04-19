В Ростове в Новом поселении на два месяца ограничат движение транспорта

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В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение автомобилей в микрорайоне Новое поселение. Информацию об этом сообщили в администрации города.С 23 апреля нельзя будет проехать по 2-му переулку рядом со школой искусств имени Алексея Артамонова. Движение перекроют вдоль дома № 116, который располагается на пересечении с улицей Текучева.Ограничения связаны с работами, которые проводят на тепловых сетях. Снять их планируют после 21 июня.