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В Ростове на четыре месяца перекроют движение транспорта на улице Зоологической

В Ростове на четыре месяца перекроют движение транспорта на улице Зоологической
В Ростове ограничат движение на улице Зоологической. Об этом сообщили в городской администрации.

Проезд будет закрыт с 3 февраля по 15 июня на улице Зоологической – на участке от Футбольной до дома № 3. Проехать будет нельзя по улице Футбольной – от Курской до Саратовской. Ограничения коснутся улицы Липецкой – от Полянской до Футбольной и Воронежской – в районе дома № 25. Также проезд перекроют на улице Локомотивной – на участке от Самойловской до Мечникова.

Движение ограничат из-за строительства канализационного коллектора.

Напомним, с 15 января по 30 апреля из-за работ по прокладке инженерных коммуникаций нельзя проехать по улице Горсоветской – на участке от Рябышева до Рыльского. Движение ограничили также на улице Рябышева – на участке от Школьной до дома № 105.
Фото: Ростов ру
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