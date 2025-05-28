В Ростове у клещей выявлены патогены иксодового клещевого боррелиоза

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В Ростове-на-Дону и Азовском районе Ростовской области обнаружены клещи, у которых выявлены патогены иксодового клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.У клещей были обнаружены патогены, вызывающие иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Это инфекционное заболевание, которое передаётся через укусы клещей. Болезнь Лайма поражает кожу, суставы, сердце и нервную систему.Симптомы могут быть разнообразными, а отсутствие лечения может привести к серьёзным нарушениям в работе организма и даже к инвалидности.Как отметили в ведомстве, управление направило письма главам административных территорий с требованием о необходимости проведения противоклещевых мероприятий.