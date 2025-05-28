Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове у клещей выявлены патогены иксодового клещевого боррелиоза

В Ростове у клещей выявлены патогены иксодового клещевого боррелиоза
В Ростове-на-Дону и Азовском районе Ростовской области обнаружены клещи, у которых выявлены патогены иксодового клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У клещей были обнаружены патогены, вызывающие иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Это инфекционное заболевание, которое передаётся через укусы клещей. Болезнь Лайма поражает кожу, суставы, сердце и нервную систему.

Симптомы могут быть разнообразными, а отсутствие лечения может привести к серьёзным нарушениям в работе организма и даже к инвалидности.

Как отметили в ведомстве, управление направило письма главам административных территорий с требованием о необходимости проведения противоклещевых мероприятий.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.