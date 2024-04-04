За 14 миллионов рублей украсят улицы Ростова ко Дню Победы
Власти Ростова выделят 13,8 миллиона рублей на украшение города ко Дню Победы. По информации на сайте госзакупок, средства выделят из бюджета донской столицы.
В комплексное оформление входит установка праздничных композиций и декораций. Украшения появятся в парке имени Горького, Покровском сквере, на площадях Энергетиков, Гагарина, Театральной, проспектах Стачки, Шолохова, а также на Ворошиловском мосту. В этих местах разместят порядка 500 панно и более 400 флагов.
Все должно быть готово к 30 апреля. Снимать украшения будет тот же подрядчик. Демонтировать их нужно до 1 июня.