За 14 миллионов рублей украсят улицы Ростова ко Дню Победы

Фото: Rostov.ru.

Власти Ростова выделят 13,8 миллиона рублей на украшение города ко Дню Победы. По информации на сайте госзакупок, средства выделят из бюджета донской столицы.В комплексное оформление входит установка праздничных композиций и декораций. Украшения появятся в парке имени Горького, Покровском сквере, на площадях Энергетиков, Гагарина, Театральной, проспектах Стачки, Шолохова, а также на Ворошиловском мосту. В этих местах разместят порядка 500 панно и более 400 флагов.Все должно быть готово к 30 апреля. Снимать украшения будет тот же подрядчик. Демонтировать их нужно до 1 июня.