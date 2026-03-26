В Ростове в двух районах с 28 марта изменится схема движения автобусов

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов. Об этом информируют в городской администрации.Согласно новой схеме изменения коснутся микрорайона Суворовский (из‑за обустройства отстойно‑разворотной площадки и остановок на ул. Костенко, пер. Белоусова и ул. Вавилова):№№ 1, 10, 18, 18а, 27, 43, 81 — до Школы № 32, № 43 — по ул. Вавилова (от улицы Сосновая до Петренко).Также схема поменяется в микрорайоне Левенцовском: № 72 — по улице Ерёменко, проспект Маршала Жукова, Жданова, проспект Солженицына до улицы Ткачёва.