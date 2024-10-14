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В Ростове изменилась схема движения четырех автобусов в Левенцовку

В Ростове изменилась схема движения четырех автобусов в Левенцовку

В Ростове в микрорайоне Левенцовском изменилась схема движения четырех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в департаменте транспорта города 14 октября.

Временные неудобства связаны со строительством трамвайной линии на улице Еременко. Изменения будут действовать с 12 октября и до окончания строительства.

Так, движение автобусов маршрута № 16а в прямом направлении будет осуществляться по схеме: улица Жданова — улица Ткачева — улица Еляна — улица Еременко и далее — по маршруту следования (без заезда на улицу Солженицына на остановку ЖК «Левенцовский»).

Транспорт маршрута № 67а в прямом направлении будет следовать по схеме: улица Ткачева — улица Еляна — улица Еременко и далее — по маршруту следования (без заезда на улицу Солженицына на остановку ЖК «Левенцовский»).

Движение транспорта по маршрутам №№ 17а, 67 в прямом направлении будет осуществляться по схеме: улица Еременко — проспект Солженицына — улица Ткачева — улица Еляна — улица Еременко и далее — по маршрутам следования.
Фото: DonDay
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