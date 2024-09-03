В Ростове могут изменить схемы движения автобусов № 16а и № 67

Фото: Администрация Ростова

В Ростове предложили изменить маршруты двух автобусов, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей Западного и обеспечить прямую связь между жилыми комплексами «Западная Резиденция» и «Пятый элемент», СНТ «Изумруд» и школой № 72.Схема движения автобуса № 16а будет выглядеть таким образом: ЖК «Западная Резиденция» — «Изумруд» — улица Доватора — проспект Маршала Жукова — улица Еременко — улица Жданова — улица Ткачева — проспект Солженицына — улица Еременко — проспект Маршала Жукова — улица Доватора (затем – по обычному маршруту).Для улучшения транспортного обслуживания ЖК «Пятый элемент» планируют продлить маршрут автобуса № 67 по проспекту Солженицына, улице Ткачева и улице Жданова.Проголосовать за или против изменений можно до 12 сентября на сайте администрации Ростова в разделе «Активный ростовчанин».