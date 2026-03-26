В Ростове в микрорайоне Сельмаш неизвестный зарезал прохожего

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Сельмаш неизвестный зарезал прохожего. Об этом сообщает Donday.ruЧП произошло в ночь на 26 марта на улице Клубной, в районе дома №8. Как сообщили очевидцы, молодой человек решил сходить за продуктами. Но там его встретил неизвестный. Он набросился на парня с ножом и ужарил его в шею. От полученных ранений молодой человек скончался.- Жил в доме №3. Он успел позвонить в домофон, но упал и скончался,- пишут ростовчане.Официальных комментариев от спецслужб по этому поводу не было.