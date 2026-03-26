В центре Ростова временно ограничат парковку из-за съемок художественного фильма

Жителям и гостям донской столицы стоит быть внимательнее при планировании своих маршрутов по центру города в апреле. На месяц ряд центральных улиц Ростова-на-Дону будет частично закрыт для парковки и стоянки автомобилей в связи с проведением киносъемок.О месте проведения съемок и названии художественного фильма администрация города предпочла не уточнять. Однако, по информации, опубликованной на сайте городской администрации, уже в начале апреля в разных частях центра города будут действовать ограничения.Основные даты и участки ограничений:ограничения затронут переулок Крыловской (от дома №23/10 до улицы Станиславского, №107/19) и улицу Станиславского (дом №105).запрещена остановка и парковка на улице Чехова (дом №18); участке от Чехова (№7/132) до улицы Седова (№21); от улицы Чехова (№6-8) до улицы Красных Зорь (№10).ограничения введут на улице Ульяновской (от дома №15 до дома №25) и улице Тургеневской (от дома №36/18 до строения №44).в этот день запланировано несколько ограничений:с 4:00 до 8:30 – на Большой Садовой (от дома №36 до №42).с 10:00 до 11:00 – на Театральной площади (парковка за Стелой).с 13:00 до 16:00 – на улице Станиславского (от дома №52 до №54).на улице Семашко ожидаются трехдневные ограничения:22 апреля (понедельник): с 12:00 до 23:59 – на участках Семашко (№54, №48Е) и от Семашко (№51) до Семашко (№49).23 апреля (вторник): с 11:00 до 23:00 – на участке от Семашко (№54) до Семашко (№48Е).24 апреля (среда): с 10:00 до 23:59 – тот же участок на Семашко.24 апреля (среда): кроме того, днем с 10:00 до 23:59 запретят парковку на улице Седова (от дома №5 до №9).Автомобилистам рекомендуется заранее учитывать эти ограничения при планировании передвижений по центру города, сверяясь с актуальной дорожной обстановкой.