В Таганроге водитель электровелосипеда пострадал в столкновении с хлебовозом

Днем 25 марта в Таганроге на улице Котлостроительная произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель электровелосипеда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла в районе дома №37-В. По предварительным данным, 67-летний водитель грузовика «ГАЗ 172413» совершил наезд на 48-летнего велосипедиста, управлявшего электровелосипедом.

Вследствие дорожного инцидента водитель электровелосипеда получил травмы. Его состояние и дальнейшие обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Госавтоинспекция РО
