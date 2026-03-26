В Таганроге водитель электровелосипеда пострадал в столкновении с хлебовозом
Днем 25 марта в Таганроге на улице Котлостроительная произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель электровелосипеда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Авария произошла в районе дома №37-В. По предварительным данным, 67-летний водитель грузовика «ГАЗ 172413» совершил наезд на 48-летнего велосипедиста, управлявшего электровелосипедом.
Вследствие дорожного инцидента водитель электровелосипеда получил травмы. Его состояние и дальнейшие обстоятельства происшествия уточняются.