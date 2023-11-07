В Ростове схема движения автобуса № 55 изменится
В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса № 55. Информацию сообщили в городской администрации 7 ноября.
Ранее жители просили изменить схему движения автобуса № 55 Левенцовский – Александровка. По итогам голосования на портале «Активный ростовчанин» победил второй вариант маршрута.
Теперь схема движения общественного транспорта будет выглядеть так: Солженицына – Ткачева – Маршала Жукова – Еременко – Малиновского – 339-й Стрелковой Дивизии – Содружества – Еременко – Мичуринская – Стачки – Сиверса – Привокзальная – Красноармейская – Театральный – Советская – Нижненольная – Мясникова – Сарьяна – 40-летия Победы – Александровка – 40-летия Победы – Сарьяна – Мясникова – 1-я Линия – Закруткина – Театральный – Красноармейская – Привокзальная – Сиверса – Стачки – Мичуринская – Дорожных Строителей – Еременко – Содружества – 339-й Стрелковой Дивизии – Малиновского – Еременко – Солженицына.
Изменения начнут действовать с 8 ноября.