За сутки 25 марта пожарные ликвидировали 10 возгораний в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по РО

За сутки 25 марта сотрудники МЧС ликвидировали 10 пожаров в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.Спасатели также потушили четыре возгорания сухой травы на площади 780 квадратных метров. Помимо этого, они участвовали в ликвидации семи ДТП, в результате чего был спасён один человек. В работах было задействовано 164 человека и 41 единица техники.На 26 марта запланировано 137 выжиганий сухой растительности в 34 муниципалитетах региона.