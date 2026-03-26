За сутки 25 марта пожарные ликвидировали 10 возгораний в Ростовской области

За сутки 25 марта пожарные ликвидировали 10 возгораний в Ростовской области

За сутки 25 марта сотрудники МЧС ликвидировали 10 пожаров в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели также потушили четыре возгорания сухой травы на площади 780 квадратных метров. Помимо этого, они участвовали в ликвидации семи ДТП, в результате чего был спасён один человек. В работах было задействовано 164 человека и 41 единица техники.

На 26 марта запланировано 137 выжиганий сухой растительности в 34 муниципалитетах региона.
Фото: ГУ МЧС по РО
