В ближайшие полгода акции «Ростовводоканала» перейдут в собственность Ростовской области

Акции «Ростовводоканала» перейдут в собственность Ростовской области в ближайшие пол года. Соответствующая информация изложена в приказе Президента от 25 марта.В течение ближайших шести месяцев 116 миллионов акций предприятия будут переведены из федеральной собственности в собственность Ростовской области.Данное решение является логическим продолжением событий, начавшихся осенью прошлого года, когда акции «Ростовводоканала» были изъяты по решению Тверского суда Москвы и обращены в доход Российской Федерации. Иск прокуратуры, полностью удовлетворенный судом, касался неправомерных действий при управлении предприятием.Среди лиц, привлеченных к ответственности, оказались бывший заместитель министра энергетики Станислав Светлицкий, осужденный за мошенничество, и экс-глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев. По данным следствия, их действия привели к ущербу при управлении активами МУП «Водоканал», на базе которого было создано акционерное общество рыночной стоимостью более 4,6 миллиарда рублей.Напомним, что в конце октября 2020 года Станислав Светлицкий получил 12-летний срок заключения за хищение более 1 миллиарда рублей, предназначенных для строительства очистных сооружений в Ростове-на-Дону.Теперь, согласно указу, Правительству РФ предстоит в шестимесячный срок организовать передачу 116 016 000 обыкновенных акций АО «Водоканал Ростова-на-Дону» в региональную собственность.Ситуация с «Ростовводоканалом» сопровождается и другими проблемами. В последние годы ростовчане регулярно выражают недовольство качеством услуг предприятия и оперативностью реагирования на аварии.