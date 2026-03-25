Грибной сезон 2026 года начался в Ростовской области. Грибники нашли первый сморчок. Об этом сообщил опытный грибник Игорь Юдин.

С приходом тепла любители тихой охоты стремятся стать первыми, кто откроет новый сезон. В 2026 году победу в номинации одержала Татьяна Наверх. Она долго искала сморчок и наконец нашла его 25 марта в Цимлянском районе.

— Долгое время он ускользал от нас, маскируясь под шишки и камни ракушечника, скрываясь в прошлогодней листве и создавая трудности для грибников. Но «Великая охота за сморчком 2026» показала, кто в лесу хозяин, — делится Игорь Юдин.

Напомним, что в прошлом году сезон начался 22 марта, но продлился всего на две недели дольше, чем ожидалось. Уже в середине апреля грибы исчезли из-за недостатка осадков.
Фото: соцсети.
