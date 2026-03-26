Жителей Ростова-на-Дону предупредили о магнитной буре в 5 баллов 26 марта. Согласно информации от Гисметео пик бурь придет на утро.Наибольшая геомагнитная активность ожидается в 9:00 утра. К полудню активность начнёт снижаться и придёт в норму. К 12:00 индекс уменьшится до 4 баллов. Только к вечеру магнитная обстановка стабилизируется.В пятницу и субботу метеочувствительным людям не стоит беспокоиться — магнитное поле будет спокойным.Люди, чувствительные к магнитным колебаниям, могут испытывать проблемы со здоровьем во время магнитных бурь. В такие периоды рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки, а также отказаться от кофе и жирной пищи.