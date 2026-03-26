Суд разрешил расторгнуть договор аренды парка Плевен властей Ростова с ООО «МИВ»

Арбитражный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) о расторжении концессионного соглашения с ООО «МИВ», заключенного в 2003 году на 49 лет. Информация появилась в картотеке суда.

По мнению городских властей, арендатор, обязанный благоустраивать парк Плевен, не справился с возложенными на него задачами. Компания нанесла парку значительный ущерб: пострадали зеленые насаждения, был испорчен памятник советско-болгарской дружбы, а историческая площадь заполнена аттракционами и самовольными торговыми точками. В частности, строительство кафе на месте бывшего ресторана велось без необходимых согласований.

ДИЗО Ростова подало в суд несколько исков, включая требование о расторжении договора аренды и демонтаже незаконных построек. Несмотря на попытки ООО «МИВ» оспорить судебные решения, в том числе запрет на строительство вблизи парка, суд оставил предыдущие постановления без изменений.

В результате, договор аренды от 2003 года и все связанные с ним дополнительные соглашения признаны недействительными. ООО «МИВ» также обязано выплатить 50 тысяч рублей госпошлины. Будет ли компания оспаривать уже это решение суда неизвестно.
Фото: Donday
