Завод по производству железобетонных изделий на Дону продают почти за полмиллиарда рублей

На одном из популярных сайтов объявлений в марте появилось сообщение о продаже крупного завода по производству железобетонных изделий (ЖБИ) в городе Гуково. Предприятие, расположенное на шести гектарах собственной земли, предлагает полный цикл производства широкого ассортимента строительной продукции.

Общая площадь заводских помещений составляет 12,4 тысячи квадратных метров. Инфраструктура включает в себя производственные и складские корпуса, котельную, трансформаторную подстанцию мощностью 600 кВА и цех по ремонту оборудования. Кроме того, на территории завода находятся профилакторий на 10 автомобилей, здание мойки, очистные сооружения и административно-бытовой комплекс. Последний располагает отремонтированным помещением под ресторан и прилегающим зданием гостиницы, что открывает дополнительные возможности для развития.

Ключевым активом завода является современная технологическая линия Tensyland, разработанная совместно с испанской компанией Prensoland. Это оборудование предназначено для поточного производства преднапряженных ЖБИ методом безопалобочного формования. Линия позволяет выпускать такие изделия, как плиты перекрытий, сваи, плиты пустотного настила, перемычки, ригели, ступени, балки и лотки. Отмечается, что себестоимость продукции, произведенной по данной технологии, на 30% ниже традиционных методов.

Максимальная мощность производства составляет 6750 погонных метров плит перекрытия в месяц. Бетонно-растворный узел завода способен производить до 20 кубических метров бетона в час.

В комплект предложения, помимо основной линии, входят установки для производства газобетонных блоков, экструдеры для тротуарной плитки, оборудование для производства пластиковых окон, кран-балки и токарные станки.

Приобрести комплекс можно за 450 тысяч рублей. Организаторы продажи обещают оперативную организацию просмотра объекта и полное юридическое сопровождение сделки.
Фото: ЦИАН
