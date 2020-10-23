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В Ростове в ближайшие сутки ожидается ураганный ветер

В Ростове в ближайшие сутки ожидается ураганный ветер
В Ростове прогнозируют резкое усиление ветра. О погодных изменениях сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

В донской столице ожидают ураганный ветер 28 октября. Скорость воздушных порывов достигнет 15-18 метров в секунду.

Спасатели просят ростовчан быть бдительными: не стоять рядом с рекламными щитами, ветхими зданиями и мостами, водителям желательно парковать машины подальше от деревьев и электростолбов.

Напомним, синоптики прогнозируют жителям региона облачную погоду с прояснениями. Самые высокие температуры ожидаются в четверг и пятницу: днём столбики термометров достигнут отметки +17 градусов. А на выходных с большей вероятностью будет дождь.

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