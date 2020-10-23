В Ростове в ближайшие сутки ожидается ураганный ветер

В Ростове прогнозируют резкое усиление ветра. О погодных изменениях сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».В донской столице ожидают ураганный ветер 28 октября. Скорость воздушных порывов достигнет 15-18 метров в секунду.Спасатели просят ростовчан быть бдительными: не стоять рядом с рекламными щитами, ветхими зданиями и мостами, водителям желательно парковать машины подальше от деревьев и электростолбов.Напомним, синоптики прогнозируют жителям региона облачную погоду с прояснениями. Самые высокие температуры ожидаются в четверг и пятницу: днём столбики термометров достигнут отметки +17 градусов. А на выходных с большей вероятностью будет дождь.