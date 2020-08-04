В Ростове в бизнес-центре на Красноармейской проходят обыски
В бизнес-центре «Форте» на Красноармейской в Ростове проходят обыски. Их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы совместно с силовиками. Информацию об обысках подтвердили в пресс-службе ФНС.
Утром 6 августа в офисы группы компаний «Форте» нагрянули сотрудники силовых структур и Федеральной налоговой службы (ФНС). Подробности обысков пока не разглашают.
Также неизвестно, какие специалисты работают на месте: местные или из Москвы.