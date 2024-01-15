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В Ростове утром 16 января в десятках домов отключат холодную воду

В Ростове утром 16 января в десятках домов отключат холодную воду
Сотни жителей Ростова останутся без холодной воды утром 16 января. По информации городской администрации, причиной станет подключение школы во втором микрорайоне Темерник к водопроводной линии.

В 08:30 воду перекроют в домах, расположенных в границах улиц Миронова — Лелюшенко и Лелюшенко — Думенко. В это же время опустеют краны в детском саду №  33 и школе №  33 (улица Миронова, 14), поликлинике № 4 (Миронова, 8).

Ростовчанам стоит заранее сделать запас воды. Когда включат водоснабжение, не уточняется.
Фото: Rostov.ru.
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