В Ростове утром 16 января в десятках домов отключат холодную воду

Фото: Rostov.ru.

Сотни жителей Ростова останутся без холодной воды утром 16 января. По информации городской администрации, причиной станет подключение школы во втором микрорайоне Темерник к водопроводной линии.В 08:30 воду перекроют в домах, расположенных в границах улиц Миронова — Лелюшенко и Лелюшенко — Думенко. В это же время опустеют краны в детском саду № 33 и школе № 33 (улица Миронова, 14), поликлинике № 4 (Миронова, 8).Ростовчанам стоит заранее сделать запас воды. Когда включат водоснабжение, не уточняется.