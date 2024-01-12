Фото: DonDay.

В Ростове на трех улицах отключат воду с 16 января.Ростовский водоканал объявил о временном ограничении водоснабжения с 16 января. С 8:30 до 9:00 следующего дня будет произведено отключение воды на участке Миронова, Лелюшенко и Думенко. Также на временную изоляцию от водоснабжения будут отправлены детский сад № 33 по адресу: Миронова, 14Г, МБ ДОУ № 33 на улице Миронова, 14В и поликлиника № 4, расположенная по адресу: Миронова, 8.Причиной неудобств стало подключение нового объекта к водопроводному коллектору по улице Миронова.