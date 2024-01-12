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В Ростове на трех улицах отключат воду с 16 января

В Ростове на трех улицах отключат воду с 16 января
В Ростове на трех улицах отключат воду с 16 января.

Ростовский водоканал объявил о временном ограничении водоснабжения с 16 января. С 8:30 до 9:00 следующего дня будет произведено отключение воды на участке Миронова, Лелюшенко и Думенко. Также на временную изоляцию от водоснабжения будут отправлены детский сад № 33 по адресу: Миронова, 14Г, МБ ДОУ № 33 на улице Миронова, 14В и поликлиника № 4, расположенная по адресу: Миронова, 8.

Причиной неудобств стало подключение нового объекта к водопроводному коллектору по улице Миронова.
Фото: DonDay.
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