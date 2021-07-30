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В Ростове установилась высокая пожароопасность

В Ростове установилась высокая пожароопасность
Источник фото: vop.ru.

В Ростове-на-Дону из-за жары сохраняется пожароопасность четвертого класса. Штормовое предупреждение продлили до 5 августа, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на Росгидромет.

Есть риск возникновения пожаров и в остальных районах региона: юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский), северо-восточных (Советский, Боковский), южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) и центральных (Константиновский, Усть-Донецкий, Семикаракорский, Багаевский, Веселовский и Мартыновский), а также в Приазовье (Матвеево-Курганский, Куйбышевский районы).

Жителей просят не разводить костры на природе, не бросать в лесах незатушенные окурки и горящие спички и не выжигать сухую траву и камыш.

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