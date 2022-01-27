В Ростове усилится ветер до 18 метров в секунду

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На донскую столицу и регион надвигается очередная непогода. О комплексе неблагоприятных метеоусловий рассказали в ГО и ЧС.По прогнозам синоптиков, в течение всех выходных будет бушевать сильный ветер. С 28 по 31 января местами по Ростовской области ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям Дона стоит быть предельно внимательными. Автомобилистам нужно будет не парковать свои машины под слабозакрепленными конструкциями и держать дистанцию, особенно выезжая на открытую местность, так как там очень сильный боковой ветер.Пешеходам не стоит ходить возле шатающихся рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Нередки случаи, когда эти конструкции под силой ветра слетали и разлетались в разные стороны, чудом не задевая людей. Ветхие деревья также могут быть причиной ЧП. Во время ветра их также следует обходить стороной.В экстренных ситуациях звоните по номеру: 112.