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В Ростове усилится ветер до 18 метров в секунду

В Ростове усилится ветер до 18 метров в секунду
На донскую столицу и регион надвигается очередная непогода. О комплексе неблагоприятных метеоусловий рассказали в ГО и ЧС.

По прогнозам синоптиков, в течение всех выходных будет бушевать сильный ветер. С 28 по 31 января местами по Ростовской области ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям Дона стоит быть предельно внимательными. Автомобилистам нужно будет не парковать свои машины под слабозакрепленными конструкциями и держать дистанцию, особенно выезжая на открытую местность, так как там очень сильный боковой ветер.

Пешеходам не стоит ходить возле шатающихся рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Нередки случаи, когда эти конструкции под силой ветра слетали и разлетались в разные стороны, чудом не задевая людей. Ветхие деревья также могут быть причиной ЧП. Во время ветра их также следует обходить стороной.

В экстренных ситуациях звоните по номеру: 112.
Фото: krasnoyarsk-news.net
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