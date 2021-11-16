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В Ростове на выходных объявили штормовое предупреждение из-за ветра

В Ростове на выходных объявили штормовое предупреждение из-за ветра
ГО и ЧС Ростова-на-Дону объявило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие несколько дней в донской столице усилится ветер.

По прогнозам синоптиков, утром и днём 20 и 21 ноября в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим не стоит ходить под слабозакрепленными конструкциями и ветхими деревьями. Кроме того, под хлипкими объектами не нужно парковать свои автомобили и оставлять коляски. Ветер может спровоцировать перехлесты проводов и обрывы линий электропередачи. При скачках напряжения в электросети отключить все электроприборы.

В случае возникновения ЧС просьба звонить по номеру: 112.
Фото: moe-kursk.ru.
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