Сильный ветер до 18 метров в секунду ожидается в Ростове

В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ветра. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в управлении ГО и ЧС.По данным синоптиков Ростовского гидрометцентра, 14 октября ожидается штормовое усиление ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям Ростова не стоит без надобности выходить на улицу. Автомобилисты не должны оставлять свои авто под слабозакрепленными конструкциями или сухими деревьями. Силой ветра рекламные щиты и сухие ветки могут сорваться и повредить имущество. Кроме того, упавшие объекты могут нанести серьёзные травмы людям.Напомним, что в один из таких ветреных дней на Пушкинской в Ростове веткой убило молодую маму. Поэтому в период непогоды нужно быть предельно внимательными.В случае ЧС звоните по номеру: 112.