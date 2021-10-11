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Сильный ветер до 18 метров в секунду ожидается в Ростове

Сильный ветер до 18 метров в секунду ожидается в Ростове
В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ветра. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в управлении ГО и ЧС.

По данным синоптиков Ростовского гидрометцентра, 14 октября ожидается штормовое усиление ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям Ростова не стоит без надобности выходить на улицу. Автомобилисты не должны оставлять свои авто под слабозакрепленными конструкциями или сухими деревьями. Силой ветра рекламные щиты и сухие ветки могут сорваться и повредить имущество. Кроме того, упавшие объекты могут нанести серьёзные травмы людям.

Напомним, что в один из таких ветреных дней на Пушкинской в Ростове веткой убило молодую маму. Поэтому в период непогоды нужно быть предельно внимательными.

В случае ЧС звоните по номеру: 112.
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