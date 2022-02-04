В Ростове ушел из жизни ветеран донского спорта Филипп Колотилов

Фото: Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону ушел из жизни 79-летний ветеран донского спорта Филипп Колотилов. Заслуженного работника физической культуры РФ не стало 6 февраля. Об этом сообщили в городском управлении физкультуры и спорта.Прощание с почившим пройдет 8 февраля в 13:00 в храме Северного кладбища Ростова.Отметим, что Филипп Колотилов был мастером спорта СССР. Он играл в составе футбольных команд «Торпедо» (Таганрог), «Ростсельмаш». Кроме того, он возглавлял подготовку воспитанников спортивной школы на Сельмаше, а также успел поработать в администрации Первомайского городского района ведущим специалистом комитета по спорту, культуре и молодежной политике.