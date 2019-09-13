В Новочеркасске скончался мастер спорта СССР, основатель спортивной школы Сергей Русанов



Мастер спорта СССР, основатель городской спортивной школы № 3 Сергей Сергеевич Русанов скончался в Новочеркасске.



Известному тренеру был 91 год. Он воспитал несколько поколений спортсменов. Занимался гимнастикой, акробатикой, лыжами, баскетболом, греко-римской борьбой. Был инициатором открытия секции борьбы в школе № 10, а позже - создания детско-юношеской спортивной школы № 3 на месте полуразрушенного крытого рынка.



Тренерской работой Сергей Сергеевич занимался до 80-летнего возраста – более 50 лет. Ребят он тренировал в спортивной школе и её филиалах в станице Бессергеневской и хуторе Калинин. Многие из них стали мастерами спорта, победителями и призёрами всесоюзных и всероссийских первенств. Трое его воспитанников работают тренерами.



Прощание с Сергеем Сергеевичем Русановым пройдёт у здания ДЮСШ № 3 на улице Пляжной 17 сентября.